Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1985
Бракосочетание
12.08.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.2006
Отец ребёнка: Наумов Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
20.04.2013
Сын: Наумов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Наумов Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
31.03.2021
Отец ребёнка: Наумов Евгений Владимирович