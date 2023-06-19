Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна

Место рождения

Рустави, ქ. რუსთავი , ქვემო ქართლი

Дата рождения

30.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1985

Отец: Бастраков Сергей Петрович

Мать: Бастракова Вера Николаевна

Рустави, ქ. რუსთავი , ქვემო ქართლი
Бракосочетание
12.08.2005

Муж: Наумов Евгений Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.2006

Сын: Наумов Даниил Евгеньевич

Отец ребёнка: Наумов Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
20.04.2013

Сын: Наумов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Наумов Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
31.03.2021

Сын: Наумов Фёдор Евгеньевич

Отец ребёнка: Наумов Евгений Владимирович