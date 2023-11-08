Санарова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санаров Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
23.01.1997
Дочь: Караваева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Санаров Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
01.09.2005
Дочь: Санарова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Санаров Александр Юрьевич