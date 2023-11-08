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Санарова Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1977

Отец: Голоушкин Алексей Спиридонович

Мать: Голоушкина Людмила Генадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санаров Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
23.01.1997

Дочь: Караваева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Санаров Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
01.09.2005

Дочь: Санарова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Санаров Александр Юрьевич

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