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Бабиков Виталий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1951

Отец: Бабиков Яков Иванович

Мать: Бабикова (Гуртовая) Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова (Береснева) Людмила Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Любовь Валентиновна

Рождение ребёнка
03.10.1975

Сын: Бабиков Руслан Витальевич

Мать ребёнка: Бабикова (Береснева) Людмила Васильевна

Развод
1979

Жена: Бабикова (Береснева) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
04.04.1986

Сын: Бабиков Максим Витальевич

Мать ребёнка: Бабикова Любовь Валентиновна

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