Бабиков Виталий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1975
Сын: Бабиков Руслан Витальевич
Мать ребёнка: Бабикова (Береснева) Людмила Васильевна
Развод
1979
Рождение ребёнка
04.04.1986
Сын: Бабиков Максим Витальевич
Мать ребёнка: Бабикова Любовь Валентиновна