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Павличенко Григорий Павлович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Павличенко Павел Иванович

Мать: Павличенко Вера Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павличенко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.01.1885

Дочь: (Павличенко) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Павличенко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шаповал (Павличенко) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Павличенко Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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