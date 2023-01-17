Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Попкова Надежда Владимировна
Попкова Надежда Владимировна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Таллин
, Ревельский уезд
Дата рождения
01.11.1947
Пол
Женский
Отец
Попков Владимир Георгиевич
1917 г.р.
Мать
Крючкова Валентина Александровна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1947
Отец:
Попков Владимир Георгиевич
Мать:
Крючкова Валентина Александровна
Таллин
, Ревельский уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия