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Попкова Надежда Владимировна

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

01.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1947

Отец: Попков Владимир Георгиевич

Мать: Крючкова Валентина Александровна

Таллин, Ревельский уезд
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