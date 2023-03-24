Банина Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банина Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1913

Сын: Банин Григорий Никитин

Отец ребёнка: Банин Никита Петров

Сартаково, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банин Никита Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сартаково, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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