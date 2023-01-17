Незаконнорожденный Маркел Иванов
Место рождения
Дата рождения29.12.1895 ст.
Дата смерти24.03.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1895 ст.
Отец: не указан
Крещение
31.12.1895 ст.
Восприемники: крестьянин Иван Анастасьев Креков и крестьянская жена Пераскева Георгиева Мясникова
Смерть
24.03.1896 ст.
от младенческой, 3 мес.
Похороны
25.03.1896 ст.
на сельском кладбище