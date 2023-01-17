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Незаконнорожденный Маркел Иванов

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

29.12.1895 ст.

Дата смерти

24.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: Крекова Агапья Анастасьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
31.12.1895 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин Иван Анастасьев Креков и крестьянская жена Пераскева Георгиева Мясникова
Смерть
24.03.1896 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
от младенческой, 3 мес.
Похороны
25.03.1896 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
на сельском кладбище
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