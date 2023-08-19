Морозова Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Клавдия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Морозова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Морозов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1959

Дочь: Чинарева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Морозов Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Анатолий Васильевич

Смерть
2002
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