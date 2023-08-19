Морозова Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Морозова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Морозов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1959
Дочь: Чинарева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Морозов Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002