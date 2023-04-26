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Горячев Евгений

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Место рождения

г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.

Дата рождения

03.01.1948

Дата смерти

07.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948

Отец: Горячев Александр

Мать: Горячева Екатерина

г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.1978
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Причина смерти: Отравление
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