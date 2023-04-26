Горячев Евгений
Место рожденияг.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Дата рождения03.01.1948
Дата смерти07.03.1978
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948
Отец: Горячев Александр
Мать: Горячева Екатерина
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.1978
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Причина смерти: Отравление