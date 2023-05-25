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Якушкина Ева Константиновна
Якушкина Ева Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Якушкин Константин Васильевич
1985 г.р.
Мать
Дотолева Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Якушкин Константин Васильевич
Мать:
Дотолева Ольга
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