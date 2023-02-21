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Коротина (Чеснокова) Анна Александровна
Коротина (Чеснокова) Анна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Не указана
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Чеснокова ? ?
Дети
Не указаны
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АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Отец: не указан
Мать:
Чеснокова ? ?
Смерть
Неизвестно
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