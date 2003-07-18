Мандич Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандич Иван Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.01.1979

Дата смерти

18.07.2003

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.07.2003
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
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