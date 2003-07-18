Мандич Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1979
Дата смерти18.07.2003
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
18.07.2003
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19