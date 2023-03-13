Кобзевъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Кобзевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кобзева Марфа Абрамова
Рождение ребёнка
14.10.1900
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Кобзева Марфа Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева Марфа Абрамова