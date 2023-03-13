Кобзевъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзевъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Кобзевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кобзева Марфа Абрамова

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1900

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Кобзева Марфа Абрамова

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Марфа Абрамова

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