Ваньшов Василий Васильевич 27.06.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ваньшов Василий Васильевич

Место рождения

Кубанка, Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.06.1956

Дата смерти

02.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1956

Отец: Ваньшов Василий Леонтьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Кубанка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
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Место жительства
С 01.02.1974 по 10.07.1974
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Учился в сельском профессиональном техническом училище №25 в селе Чистюнька, Алтайский край. Срок обучения — месяцев
Бракосочетание
28.05.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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Смерть
02.02.2021
Время смерти: 22:10

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