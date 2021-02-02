Ваньшов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1956
Дата смерти02.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1956
Отец: Ваньшов Василий Леонтьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Место жительства
С 01.02.1974 по 10.07.1974
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Учился в сельском профессиональном техническом училище №25 в селе Чистюнька, Алтайский край. Срок обучения — месяцев
Бракосочетание
28.05.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.2021
Время смерти: 22:10