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(Челбарах) Марина Христофоровна
(Челбарах) Марина Христофоровна
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1882
Дата смерти
1885
Пол
Женский
Отец
Челбарах Христофор Христофорович
1855 г.р.
Мать
Челбарах Фотия Афанасиевна
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Челбарах Христофор Христофорович
Мать:
Челбарах Фотия Афанасиевна
Малоянисоль
Смерть
1885
Малоянисоль
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