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(Челбарах) Марина Христофоровна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1882

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Челбарах Христофор Христофорович

Мать: Челбарах Фотия Афанасиевна

Смерть
1885
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