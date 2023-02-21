Смирнова Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Матрёна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

08.05.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1826

Сын: Смирнов Яков Арсеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Арсений Алексеевич

Архангельск
Рождение ребёнка
09.01.1831

Сын: Смирнов Пётр Арсеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Арсений Алексеевич

д.Каюрово (Текусеино) Мышкинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Арсений Алексеевич

Смерть
08.05.1872
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