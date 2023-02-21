Смирнова Матрёна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти08.05.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1826
Отец ребёнка: Смирнов Арсений Алексеевич
Архангельск
Рождение ребёнка
09.01.1831
Отец ребёнка: Смирнов Арсений Алексеевич
д.Каюрово (Текусеино) Мышкинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1872