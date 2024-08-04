Калябин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калябин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калябин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калябина (Константинова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калябин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калябин Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калябин Юрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калябин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Калябина (Константинова) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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