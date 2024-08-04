Калябин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калябин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калябин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калябин Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калябин Юрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калябин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Калябина (Константинова) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно