Васа Сергеева
Место рождениясело Покровское Покровской волости
Дата рождения1817
Дата смерти04.03.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1834
Муж: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
18.02.1837
Дочь: Евдакия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.03.1837
Ветцы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно