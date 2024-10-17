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Васа Сергеева

Место рождения

село Покровское Покровской волости

Дата рождения

1817

Дата смерти

04.03.1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1834

Муж: Алексей Иовлев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1837

Дочь: Евдакия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.03.1837
Ветцы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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