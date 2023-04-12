Матрена Клементьева
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Клемент
Мать: Авдотья Михайловна
Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1873
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.?.1874
Сын: Терентий Тимофеев
Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
13.12.1877
Сын: Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
24.?.1880
Дочь: Анисия Тимофеева
Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.?.1884
Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
14.?.1886
Дочь: Дарья Тимофеева
Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
24.?.1889
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.?.1892
Сын: Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин
Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно