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Матрена Клементьева

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Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Клемент

Мать: Авдотья Михайловна

Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1873

Муж: Чугунов Тимофей Кузьмин

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.?.1874

Сын: Терентий Тимофеев

Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
13.12.1877

Сын: Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
24.?.1880

Дочь: Анисия Тимофеева

Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.?.1884

Сын: Чугунов Филипп Тимофеев

Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
14.?.1886

Дочь: Дарья Тимофеева

Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
24.?.1889

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.?.1892

Сын: Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Чугунов Тимофей Кузьмин

Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
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