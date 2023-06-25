Пчелинцев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1917
Дата смерти01.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1948
Дочь: Белова Нина Александровна
Мать ребёнка: Пчелинцева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчелинцев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Пчелинцева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчелинцев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Пчелинцева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васюкова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Пчелинцева Мария Макаровна
Смерть
01.07.1984