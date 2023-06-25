Пчелинцев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцев Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1917

Дата смерти

01.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1948

Дочь: Белова Нина Александровна

Мать ребёнка: Пчелинцева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Пчелинцева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Пчелинцева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васюкова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Пчелинцева Мария Макаровна

Смерть
01.07.1984