Костицын Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.12.1922
Дата смерти12.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
19.07.1941
Наименование военкомата: Куркийокский РВК, Карело-Финская ССР, Куркийокский р-н Воинское звание подполковник; ст. лейтенант; капитан Воинская часть 53 гвардейский минометный полк 306 гва... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 80 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
12.07.1997