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Костицын Александр Михайлович

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.12.1922

Дата смерти

12.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
19.07.1941
Наименование военкомата: Куркийокский РВК, Карело-Финская ССР, Куркийокский р-н Воинское звание подполковник; ст. лейтенант; капитан Воинская часть 53 гвардейский минометный полк 306 гва... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 80 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
12.07.1997
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