Майтеканен Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майтеканен Петр Петрович

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Место рождения

Финляндия

Дата рождения

20.07.1943

Дата смерти

23.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1943

Отец: Матикайнен Петр Иванович

Мать: Матикайнен Марфа Васильевна

Финляндия
Рождение ребёнка
01.12.1970

Дочь: Майтеканен Елена Петровна

Мать ребёнка: Майтеканен Фаина Васильевна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майтеканен Фаина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
23.02.2000
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