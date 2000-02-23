Майтеканен Петр Петрович
Место рожденияФинляндия
Дата рождения20.07.1943
Дата смерти23.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1943
Финляндия
Рождение ребёнка
01.12.1970
Дочь: Майтеканен Елена Петровна
Мать ребёнка: Майтеканен Фаина Васильевна
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
23.02.2000