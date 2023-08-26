Ронис Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронис Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1951

Отец: не указан

Мать: Лядская Наталья Ильинична

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