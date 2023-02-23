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Бастрыкина жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Бастрыкин Прокофий Александрович

Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Бастрыкин Никифор Александрович

Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1824) Иван Александрович

Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович

Отец ребёнка: Панкрат

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкрат

Смерть
До 1834
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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