Бастрыкина жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Бастрыкин Прокофий Александрович
Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Макарович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бастрыкин Никифор Александрович
Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Макарович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1824) Иван Александрович
Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Макарович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Юткин (пасынок) Моисей Панкратович
Отец ребёнка: Панкрат
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкрат
Смерть
До 1834
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область