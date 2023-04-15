Данилова (Бровченкова) Мария Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1899 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Данилов Федор Федотович
Рождение ребёнка
27.05.1901 ст.
Дочь: Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Данилов Федор Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907