Данилова (Бровченкова) Мария Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Бровченкова) Мария Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1899 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Данилов Федор Федотович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1901 ст.

Дочь: Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Данилов Федор Федотович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Федор Федотович

Смерть
1907
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