Салтыков Кузьма (Коземка) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: Салтыков Василий (Васка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Салтыков Григорий (Гришка) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1632
Сын: Салтыков Петр (Петрушка) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646