Силецкая (Кутузова) Евгения Владимировна
Место рождения
Дата рождения03.04.1931
Дата смерти04.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1931
Отец: Кутузов Владимир Федорович
Мать: Кутузова Евдокия
Бракосочетание
27.10.1958
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Лопатинский сельсовет, г. Воскресенск
Рождение ребёнка
28.11.1959
Дочь: Пешкун Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Силецкий Евгений Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.06.2011