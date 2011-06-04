Силецкая (Кутузова) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силецкая (Кутузова) Евгения Владимировна

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Место рождения

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.04.1931

Дата смерти

04.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1931

Отец: Кутузов Владимир Федорович

Мать: Кутузова Евдокия

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
27.10.1958

Муж: Силецкий Евгений Васильевич

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Лопатинский сельсовет, г. Воскресенск
Рождение ребёнка
28.11.1959

Дочь: Пешкун Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Силецкий Евгений Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.06.2011
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