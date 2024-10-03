Баринова Ольга Савельевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1887
Дата смерти28.02.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1887
Отец: Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Баринов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Баринов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
18.09.1924
Дочь: Баринова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Баринов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
07.04.1927
Сын: Баринов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Баринов Николай Андреевич
он - крестьянин она - иждивенка (домашняя хозяйка) отец из гр-н д.Борисово мать из гр-н д.Павловское
Смерть
28.02.1953
дистрофия,паралич нижних конечностей 68 лет колхозница к-за Борец