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Баринова Ольга Савельевна

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Место рождения

Павловское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.04.1887

Дата смерти

28.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1887

Отец: Савелий

Мать: не указана

Павловское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Баринов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Баринов Николай Андреевич

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1924

Дочь: Баринова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Баринов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1927

Сын: Баринов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Баринов Николай Андреевич

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
он - крестьянин она - иждивенка (домашняя хозяйка) отец из гр-н д.Борисово мать из гр-н д.Павловское
Смерть
28.02.1953
Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
дистрофия,паралич нижних конечностей 68 лет колхозница к-за Борец

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