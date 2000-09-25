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Хайруллин Айрат Рауфович

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Место рождения

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.04.1965

Дата смерти

25.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1965

Отец: Хайруллин Рауф Фазылкарамович

Мать: Хайруллина Замалия Ганеева

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.01.1989

Жена: Хайруллина Танзиля Фаритовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1989

Дочь: Кадимова Миляуша Айратовна

Мать ребёнка: Хайруллина Танзиля Фаритовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1993

Дочь: Хайруллина Файруза Айратовна

Мать ребёнка: Хайруллина Танзиля Фаритовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
25.09.2000
Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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