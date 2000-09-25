Хайруллин Айрат Рауфович
Место рождения
Дата рождения23.04.1965
Дата смерти25.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1965
Бракосочетание
06.01.1989
Рождение ребёнка
11.01.1989
Дочь: Кадимова Миляуша Айратовна
Мать ребёнка: Хайруллина Танзиля Фаритовна
Рождение ребёнка
16.04.1993
Дочь: Хайруллина Файруза Айратовна
Мать ребёнка: Хайруллина Танзиля Фаритовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
25.09.2000
Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра