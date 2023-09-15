(Губонина) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губонина) Надежда Константиновна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.03.1864

Дата смерти

18.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1864

Отец: Paparupe (paparupa, Paparoupas) (?)-Папарупо Konstas (?)

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1884

Сын: Губонин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Губонин Николай Петрович

Феодосия, Крым , Таврическая Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.09.1885

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Губонин Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.04.1938
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище
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