(Губонина) Надежда Константиновна
Место рождения
Дата рождения25.03.1864
Дата смерти18.04.1938
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1864
Отец: Paparupe (paparupa, Paparoupas) (?)-Папарупо Konstas (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1884
Отец ребёнка: Губонин Николай Петрович
Феодосия, Крым , Таврическая Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
17.09.1885
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Губонин Николай Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1938
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище