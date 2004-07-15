Сафиканова Хадича Абдуловна
Место рожденияд.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Дата рождения1909
Дата смерти15.07.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1935
Рождение ребёнка
15.07.1938
Рождение ребёнка
03.09.1941
Рождение ребёнка
17.12.1945
Рождение ребёнка
01.01.1949
Рождение ребёнка
22.07.1956
Смерть
15.07.2004