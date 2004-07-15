Сафиканова Хадича Абдуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафиканова Хадича Абдуловна

Сафиканова Хадича Абдуловна

Место рождения

д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР

Дата рождения

1909

Дата смерти

15.07.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиканов Минегали Низаметдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиканов Минегали Низаметдинович

Рождение ребёнка
02.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиканов Минегали Низаметдинович

Рождение ребёнка
15.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиканов Минегали Низаметдинович

Рождение ребёнка
03.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиканов Минегали Низаметдинович

Рождение ребёнка
17.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиканов Минегали Низаметдинович

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиканов Минегали Низаметдинович

Рождение ребёнка
22.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиканов Минегали Низаметдинович

Смерть
15.07.2004

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