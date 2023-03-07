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Бабин Петр (Емельянов)

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Бабин Осип Архипов

Мать: Бабина Зиновья Максимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1798 ст.

Жена: Бабина Стефанида Лаврентьева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Бабин Тимофей Петров

Мать ребёнка: Бабина Стефанида Лаврентьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Бабин Иван Петров

Мать ребёнка: Бабина Стефанида Лаврентьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Бабин Филипп Петров

Мать ребёнка: Бабина Стефанида Лаврентьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1812
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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