Бабин Петр (Емельянов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Бабин Осип Архипов
Мать: Бабина Зиновья Максимова
Бракосочетание
25.01.1798 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Бабин Тимофей Петров
Мать ребёнка: Бабина Стефанида Лаврентьева
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Бабин Иван Петров
Мать ребёнка: Бабина Стефанида Лаврентьева
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Бабин Филипп Петров
Мать ребёнка: Бабина Стефанида Лаврентьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812