Мина Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мина Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

15.03.1740

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Степан Минич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
15.03.1740
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.03.1740
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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