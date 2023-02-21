Мина Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти15.03.1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Степан Минич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.03.1740
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.03.1740