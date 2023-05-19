Сагитова Бибимаузюда Мухаметтзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова Бибимаузюда Мухаметтзяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 26.02.1895

Сын: Якупов (сагитов) Фатих (Хайретдин)

Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович

деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1895

Сын: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович

Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович

деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1899

Сын: Сагитов Габдрахман Нуретдинович

Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович

деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Тухватуллина Рабига Нуретдиновна

Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сагитов Ахмет Нуретдинович

Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович

Смерть
Неизвестно