Сагитова Бибимаузюда Мухаметтзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 26.02.1895
Сын: Якупов (сагитов) Фатих (Хайретдин)
Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович
деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1895
Сын: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович
Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович
деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1899
Сын: Сагитов Габдрахман Нуретдинович
Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович
деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Тухватуллина Рабига Нуретдиновна
Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сагитов Ахмет Нуретдинович
Отец ребёнка: Сагитов Нуретдин Шамсетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно