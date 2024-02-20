Зауэр Людвиг
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1923
Дата смерти05.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1923
Отец: Зауэр Раийнгольд
Мать: Зауэр (Вручинская) Юзефа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1954
Сын: Зауэр Виктор
Мать ребёнка: Флорияновна (Церлевич) Людмила
Рождение ребёнка
1957
Сын: Зауэр Владимир
Мать ребёнка: Флорияновна (Церлевич) Людмила
Смерть
05.05.1975