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Зауэр Людвиг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1923

Дата смерти

05.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1923

Отец: Зауэр Раийнгольд

Мать: Зауэр (Вручинская) Юзефа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флорияновна (Церлевич) Людмила

Рождение ребёнка
?.08.1954

Сын: Зауэр Виктор

Мать ребёнка: Флорияновна (Церлевич) Людмила

Рождение ребёнка
1957

Сын: Зауэр Владимир

Мать ребёнка: Флорияновна (Церлевич) Людмила

Смерть
05.05.1975

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