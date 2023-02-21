Кетов Петр Семенович
Место рожденияс. Юго-Осокино (Калинино), Перм. губ., Рос имп.
Дата рождения16.05.1887
Дата смерти15.04.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1887
Отец: Кетов Семён
Мать: не указана
с. Юго-Осокино (Калинино), Перм. губ., Рос имп.
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: Киприянова Таисия Петровна
Мать ребёнка: Кетова Клавдия Степановна
с. Юго-Осокино (Калинино)
Смерть
15.04.1972
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронен на "Южном" кл. г. Перми.