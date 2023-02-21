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Кетов Петр Семенович

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Место рождения

с. Юго-Осокино (Калинино), Перм. губ., Рос имп.

Дата рождения

16.05.1887

Дата смерти

15.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1887

Отец: Кетов Семён

Мать: не указана

с. Юго-Осокино (Калинино), Перм. губ., Рос имп.
Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: Киприянова Таисия Петровна

Мать ребёнка: Кетова Клавдия Степановна

с. Юго-Осокино (Калинино)
Смерть
15.04.1972
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронен на "Южном" кл. г. Перми.
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