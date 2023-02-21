Вшивцева (Новокшёновская) Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Новокшёновская) Варвара Васильева

Вшивцева (Новокшёновская) Варвара Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1799 ст.

Муж: Вшивцев Фёдор Алексеевич

1799г. МК с. Верхолиповское (свадьба) ф. 237 оп. 75 д. 1068 невеста оной округи поч. Безводного черносошеного крестьянина Василия Новокшёнова дочь девица Варвара
Смерть
После 1799
Рождение ребёнка
1809

Сын: Вшивцев Мирон Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Вшивцев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close