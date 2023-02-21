Вшивцева (Новокшёновская) Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1799 ст.
1799г. МК с. Верхолиповское (свадьба) ф. 237 оп. 75 д. 1068 невеста оной округи поч. Безводного черносошеного крестьянина Василия Новокшёнова дочь девица Варвара
Смерть
После 1799
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Вшивцев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Алексеевич