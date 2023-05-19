Зверева (Мясникова) Ксения Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Мясникова) Ксения Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мясникова Варвара

Рождение ребёнка
31.12.1938

Сын: Зверев Евграф Иванович

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Коптелы, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверва Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Амос Иванович

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Агапея Ивановна

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович