Щербакова (Вахромеева) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Вахромеева) Анастасия Алексеевна

Щербакова (Вахромеева) Анастасия Алексеевна

avatar

Место рождения

Зинаевка, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

15.12.1918

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1918

Отец: Вахромеев Алексей

Мать: Вахромеева Анна Васильевна

Зинаевка, Наро-Фоминский, Московская область
Крещение
16.12.1918
Зинаевка, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
1937

Муж: Щербаков Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Павел Александрович

Смерть
1984
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close