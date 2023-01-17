Щербакова (Вахромеева) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1918
Дата смерти1984
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1918
Отец: Вахромеев Алексей
Крещение
16.12.1918
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Павел Александрович
Смерть
1984
Москва, город федерального значения Москва