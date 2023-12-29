Селивонов Сергей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1816 ст.
Дочь: (Селивонова) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Селивонов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Селивонов Гурий Сергеевич
Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Селивонова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно