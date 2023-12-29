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Селивонов Сергей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Селивонов Максим Силвестров

Мать: Селивонова (...) Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сильченок (Селивонова) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селивонова Феодосия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.05.1816 ст.

Дочь: (Селивонова) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Селивонов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Селивонов Гурий Сергеевич

Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Селивонова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Селивонова Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно

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