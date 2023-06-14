Кананина (Жирина) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кананина (Жирина) Надежда Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1979

Дочь: Рудоманова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Кананин Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
07.12.1984

Сын: Кананин-Тимашов Иван Валерьевич

Отец ребёнка: Кананин Валерий Анатольевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно