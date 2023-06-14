Кананина (Жирина) Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1979
Дочь: Рудоманова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Кананин Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
07.12.1984
Сын: Кананин-Тимашов Иван Валерьевич
Отец ребёнка: Кананин Валерий Анатольевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно