Мотрохин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения22.04.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1838
Отец: Мотрохин Павел Космич
Мать: Мотрохина Анна Иоановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мотрохин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мотрохина Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
04.01.1861
Сын: Мотрохин Неофит Николаевич
Мать ребёнка: Мотрохина Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Мотрохина Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мотрохина Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: Мотрохина Ольга Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно