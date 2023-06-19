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Мотрохин Николай Павлович

Место рождения

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.04.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1838

Отец: Мотрохин Павел Космич

Мать: Мотрохина Анна Иоановна

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Мотрохин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
04.01.1861

Сын: Мотрохин Неофит Николаевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мотрохин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мотрохина Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: Мотрохина Ольга Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотрохина Ольга Никифоровна

Смерть
Неизвестно