Тарарин Кодрат Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарарин Кодрат Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Никитина

Рождение ребёнка
20.06.1866 ст.

Дочь: Павлова Агриппина Кодратовна

Мать ребёнка: Васса Никитина

Ризоватово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1897

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