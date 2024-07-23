Тарарин Кодрат Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Никитина
Рождение ребёнка
20.06.1866 ст.
Дочь: Павлова Агриппина Кодратовна
Мать ребёнка: Васса Никитина
Ризоватово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1897