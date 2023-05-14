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Гусева Татьяна Федоровна
Гусева Татьяна Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Савина (Семенова) Антонина (Антонида) Макаровна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Савина Антонина Макаровна
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