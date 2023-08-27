Поскрякова Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1970
Дочь: Аблиенкова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Аблиенков Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблиенков Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно