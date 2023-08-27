Поскрякова Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поскрякова Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1970

Дочь: Аблиенкова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Аблиенков Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблиенков Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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