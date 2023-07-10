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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Менакер Александр Семёнович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Менакер Александр Семёнович
Мать: не указана
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