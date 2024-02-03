Карпова Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Карпова Маремьяна Григорьева
Отец ребёнка: Карпов Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Карпова Улита Григорьева
Отец ребёнка: Карпов Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Карпова Христина Григорьева
Отец ребёнка: Карпов Григорий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно