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Карпова Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Карпова Маремьяна Григорьева

Отец ребёнка: Карпов Григорий Никитин

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Карпова Улита Григорьева

Отец ребёнка: Карпов Григорий Никитин

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Карпова Христина Григорьева

Отец ребёнка: Карпов Григорий Никитин

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Григорий Никитин

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Место жительства
Неизвестно
Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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