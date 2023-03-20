Шестакова Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шестаков Антон Евдокимович
Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шестаков Сострапей Евдокимович
Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шестаков Егор Евдокимович
Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шестаков Никита Евдокимович
Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акулина Евдокимовна
Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно