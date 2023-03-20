Шестакова Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Авдотья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шестаков Антон Евдокимович

Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шестаков Сострапей Евдокимович

Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шестаков Егор Евдокимович

Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шестаков Никита Евдокимович

Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акулина Евдокимовна

Отец ребёнка: Шестаков Евдоким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Евдоким Иванович

Смерть
Неизвестно
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