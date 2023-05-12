Моисеева (Тарасова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Тарасова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Тарасов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1956

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Моисеев Александр

Рождение ребёнка
1969

Сын: Моисеев Алексей

Отец ребёнка: Моисеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Анатолий

Отец ребёнка: Моисеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Моисеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Александр