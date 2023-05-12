Моисеева (Тарасова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Тарасов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1956
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Моисеев Александр
Рождение ребёнка
1969
Сын: Моисеев Алексей
Отец ребёнка: Моисеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Анатолий
Отец ребёнка: Моисеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Моисеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисеев Александр