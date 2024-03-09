Михеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна

Михеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Панкратов Емельян Яковлевич

Мать: Понкратова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Михаил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Михаил Осипович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.