Михеева (Панкратова) Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Михаил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Михаил Осипович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1989